Dopo Bethesda, altre grandi acquisizioni in arrivo: parola di Take-Two

Il giro d’affari intorno al gaming cresce di anno in anno e questo porterà, come conseguenza naturale, alla crescita esponenziale della spesa da parte dei protagonisti dell’industria e nuovi player in arrivo dall’esterno.

È questo, in sintesi, il pensiero di Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive (2K Games, Rockstar Games), espresso in una call con gli azionisti.

«Guardate, abbiamo visto un’accelerazione dell’attività di M&A. Ovviamente, Microsoft sta acquisendo Bethesda, ad esempio, il che è significativo, credo una transazione da sette miliardi e qualcosa», ha premesso Zelnick, che dalla sua posizione privilegiata ha ovviamente il polso della situazione.

«Quindi penso continuerete a vedere un’aumentata attività di M&A, giusto per il calore attorno alla categoria e l’ammontare del capitale che sta venendo dispiegato da grandi compagnie per inseguirla. Dal nostro punto di vista, abbiamo quasi $2.4 miliardi in cash. Non abbiamo debiti. E siamo ansiosi di sviluppare il nostro business. Usiamo il nostro capitale per supportare la crescita organica in Take-Two. Useremo anche il nostro cash per acquisire compagnie che siano strategicamente in sintonia».

Più che venire acquisita, come suggeriva un vecchio rumor, Take-Two punta semmai ad acquisire, com’è stato recentemente con il team di Kerbal Space Program.

Quella della crescita organica è una tematica su cui punta molto anche Sony che, diversamente da Microsoft, ha scommesso negli anni sui propri studi anziché acquistarne di nuovi.

Di certo, il successo di titoli come GTA V ha dato all’intero gruppo un margine di sicurezza tale da spingere a guardare oltre il proprio recinto, e con l’inizio della next-gen, con più piattaforme in circolazione, la situazione non potrà far altro che migliorare.