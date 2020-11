GTA 5 batte il record assoluto di copie vendute (in attesa della versione next-gen)

Rockstar Games si sta preparando al nuovo debutto del suo Grand Theft Auto V, dopo aver confermato ufficialmente alcuni mesi l’arrivo del gioco (uscito originariamente nella generazione di Xbox 360 e PlayStation 3) anche su next-gen, ossia su Xbox Series X e PlayStation 5.

Il gioco, arrivato negli ultimi anni anche su Xbox One e PlayStation 4, è sicuramente uno dei giochi più venduti dalla compagnia americana, oltre ad essere di fatto uno dei titoli più venduti in assoluto in tutto il mondo, paragonato ad altri capisaldi del mercato.

A quanto pare, però, i numeri sono cresciuti al punto da toccare una cifra davvero da capogiro: come riportato da Take Two, GTA 5 ha venduto l’incredibile somma di ben 135 milioni di copie in tutto il mondo, divise tra le versioni PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e PC.

Semplicemente WOW.

Si tratta di un traguardo realmente sorprendente, destinato ulteriormente a crescere con l’arrivo del gioco nella nuova generazione Sony e Microsoft.

Ricordiamo in ogni caso che di recente Jez Corden di Windows Central ha reso noto che GTA V su Xbox Series X gira esattamente come su Xbox One, con frame rate fermo a soli 30 fotogrammi al secondo (ma con caricamenti davvero più veloci).

Infine, la serie farà il suo debutto reale nella nuova generazione solo con il sesto capitolo ufficiale – l’ormai ricercatissimo Grand Theft Auto 6 – di cui al momento si sa davvero molto poco (se non che il gioco dovrebbe essere già in lavorazione da diverso tempo, con un annuncio – si spera – entro e non oltre il 2021).