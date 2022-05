Come sarebbe Dino Crisis Remake in Unreal Engine 5? Probabilmente così

Dino Crisis è la serie targata Capcom nata nell’ormai lontano 1999 grazie alla mente di Shinji Mikami, una saga purtroppo caduta nel dimenticatoio.

Il primo capitolo, ispirato ai Resident Evil classici (che trovate anche su Amazon), segue le vicende di Regina, un’agente speciale inviata con una squadra ad indagare in una struttura su un’isola misteriosa, piena di dinosauri.

Da tempo i fan fantasticano su un eventuale remake, come l’illustratore che ha creato degli artwork realmente sorprendenti di un ipotetico Dino Crisis Remake.

Senza contare anche che il Team Arklay’s è da tempo al lavoro su un progetto amatoriale non ufficiale realizzato con Unreal Engine e nato per celebrare i vent’anni della saga. A quanto pare, però, le sorprese non sono finite.

Come riportato anche da The Gamer, un video ha messo insieme vari progetti realizzati dai fan, reimmaginando Dino Crisis come fosse un gioco uscito sulle console di attuale generazione.

Il filmato fa un ottimo lavoro immaginando una versione current-gen del gioco, realizzato magari in Unreal Engine 5: «immaginate come potrebbe essere un nuovo remake di Dino Crisis o il nuovo Dino Crisis 4 utilizzando questo nuovo motore grafico», si legge nella descrizione.

Tuttavia, il video è composto da un gran numero di clip differenti: sono presenti modelli di Regina realizzati dall’artista Mike Wilson e concept art dell’artista Alexander Forssberg, oltre a filmati tratti dai survival horror The Lost Wild e Deathground.

Restando in tema, se volete saperne di più su Project: Regina, un progetto no-profit realizzato dal Character Designer, Games Developer & 3D Artist Mike Wilson, cliccate a questo indirizzo.

Ma non solo: se i dinosauri sono la vostra passione, avete visto in ogni caso anche Deathground, l’indie multiplayer palesemente ispirato a Dino Crisis?

Infine, su SpazioGames abbiamo pubblicato la recensione di Jurassic World Evolution 2, il gestionale di Frontier che riporta in vita le creature estinte 65 milioni di anni fa.