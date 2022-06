Exoprimal porta i dinosauri nella fantascienza pura, ed è davvero trash

Exoprimal è stato uno dei reveal più strano e inaspettati degli ultimi mesi: il bizzarro action di Capcom con tanto di dinosauri è ora tornato a mostrarsi in occasione dello showcase della Casa di Mega Man.

Per chi non lo sapesse, si tratta di di un multiplayer cooperativo ambientato in un 2040 in cui ondate di dinosauri appaiono dal nulla grazie a una IA nota come Leviathan.

Una vera e propria pioggia di lucertoloni, per un titolo davvero esagerato e dannatamente tamarro. Poco sotto, il video che mostra anche la modalità Dino Survival, gioco basato su due squadre da 5 utenti che devono competere per completare la missione.

In Dinosaur Call devi eliminare un dinosauro specifico, mentre altre modalità a obiettivi da distruggere/difendere chiudono il quadro, per un gran numero di opzioni.

Immancabile il Neo T-Rex, un dinosauro ancora più temibile del previsto, oltre a varie Exo tute d’assalto o difesa, ciascuna delle quali dotate di armi e abilità specifiche. Altri dettagli arriveranno solo successivamente, incluso un Network Test per provare il gioco in anteprima (con un’uscita prevista nel 2023).