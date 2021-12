Dimenticate Bully 2, a breve potrebbe arrivare una sorpresa

Da tempo si parla dell’eventualità di avere un Bully 2, il presunto sequel della controversa avventura di Rockstar Games (nota da noi come Canis Canem Edit).

Il gioco, che immergeva il giocatore in un contesto alla Grand Theft Auto ma in un college americano, fece discutere un bel po’ per le sue tematiche controverse e fuori dagli schemi.

Lo scorso dicembre, è emersa a galla la notizia che Rockstar Games avrebbe cancellato il sequel nel 2017 per concentrarsi su progetti maggiormente prioritari, tra cui il prossimo Grand Theft Auto 6.

Se le notizie su Bully 2 sono quindi state sempre piuttosto incerte e a tratti fumose, secondo un affidabile insider la community di giocatori potrebbe però a breve ricevere «una sorpresa speciale» davvero niente male.

Via Twitter, lo YouTuber SWEGTA ha specificamente reso noto che la community di Bully riceverà una sorpresa davvero speciale molto presto.

Oltre a ciò, SWEGTA sottolinea che la sorpresa speciale non è Bully 2, bensì qualcosa di «MOLTO utile» (notare il caps lock). Purtroppo, al momento non si hanno altre informazioni al riguardo, ragion per cui si tratta solo di una singola indiscrezione non confermata.

Tuttavia, voci circa un annuncio di Bully 2 si sono ricorse insistentemente in queste settimane, sebbene nulla esclude che il nuovo progetto legato al marchio possa essere una vera e propria remaster del primo capitolo.

Come potete vedere dal tweet poco sotto, SWEGTA esclude infatti che questa “sorpresa” riguardi Bully 2, ma non le voci su una remaster del gioco originale.

The Bully community has a special surprise coming soon.

Although it's not Bully 2 (yet), you'll all get something VERY useful. pic.twitter.com/LpLy1mlDme — SWEGTA (@SWEGTA) December 29, 2021

Del resto, il primo Bully è diventato rapidamente un piccolo culto, come vi abbiamo raccontato nel nostro ricco speciale sul gioco che vi consigliamo di recuperare.

