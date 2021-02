Bully 2 avrebbe potuto far dimenticare GTA 6 (ispirandosi a Fallout New Vegas)

Lo scorso dicembre, è tornata in auge la notizia che Rockstar Games avrebbe cancellato Bully 2 nel 2017 per concentrarsi su progetti definiti prioritari, tra cui il prossimo Grand Theft Auto 6 (non ancora annunciato ufficialmente) e l’altrettanto celebre Red Dead Redemption 2, uscito sugli scaffali nel 2018.

Ora, un leaker definito piuttosto affidabile (via Comicbook) ha lasciato trapelare una valanga di informazioni sul gioco, tra cui il nome del protagonista e la location principale, oltre ad alcuni dettagli specifici delle meccaniche di gioco.

Il protagonista del primo gioco, Jimmy Hopkins, sarebbe stato rimpiazzato con un ragazzo di soli sedici anni chiamato Alex DeAngelo, espulso dalla Bullworth Academy per motivi di droga dopo essere stato incastrato da alcuni compagni e costretto a tornare a vivere con il padre e il fratello maggiore. L’avventura avrebbe avuto luogo a Springvale County, una piccola cittadina ispirata al New England e al Rhode Island, più in linea con la visione classica di un normale borgo statunitense.

La mappa esplorabile sarebbe stata ovviamente più ampia rispetto a quella del titolo originale, con un bel po’ di aree esterne (sarebbe stato possibile visitarle arrivandoci in bici, in moto o via skateboard).

Ma non solo: Bully 2 avrebbe incluso un vero e proprio sistema di reputazione estremamente simile a quello visto in Fallout: New Vegas, in grado di fare aumentare o diminuire la “stima” delle varie fazioni presenti (a tal proposito, l’interazione coi vari NPC sarebbe stata molto più incisiva rispetto all’episodio base).

Infine, il gioco avrebbe utilizzato il motore grafico di Red Dead Redemption 2. Purtroppo, non sappiamo al momento se alcune di queste idee (sempre che corrispondano al vero) verranno in qualche modo innestate nel prossimo GTA 6. Vi terremo ovviamente aggiornati.

Rockstar Games è al momento al lavoro sulla versione next-gen di Grand Theft Auto V, uscito originariamente su Xbox 360 e PlayStation 3, il quale arriverà prossimamente anche su Xbox Series X e PlayStation 5 (nonostante manchi ancora una data di lancio ufficiale).