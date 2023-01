Dieci anni dopo, il primo trailer di Cyberpunk 2077 ha ancora molto da dire

Cyberpunk 2077 è sicuramente un gioco che ha lasciato il segno, nel bene e nel male, visto il lancio piuttosto tormentato del titolo di CD Projekt RED.

Il gioco di ruolo fantascientifico, che potete recuperare su Amazon, ha infatti ricevuto col tempo vari aggiornamenti e novità di rilievo, sebbene al Day One la situazione era piuttosto drammatica.

Del resto, parliamo di un gioco che ha riguadagnato la vetta di Steam, quindi a quanto pare vi è stata una vera e propria rinascita, contro ogni previsione.

Ora, dopo l’annuncio di Phantom Liberty – ossia il DLC con nuovi elementi di storia e di gameplay – sono passati dieci anni esatti dal primo e discusso teaser trailer di Cyberpunk 2077.

Come riportato anche da Push Square, dieci anni fa – ossia quasi due anni prima dell’uscita di The Witcher 3 – CD Projekt Red ha rilasciato l’ormai famigerato teaser trailer di Cyberpunk 2077.

Ci sarebbero voluti altri otto anni prima che lo studio polacco pubblicasse il suo gioco di ruolo open world ma, ai tempi, questo teaser in CG si rivelò un vero colpo al cuore.

Da allora è stato visto 26 milioni di volte e, ad essere onesti, è facile capire perché: si tratta di un trailer fantastico, anche se non ha molto a che fare con il gioco vero e proprio uscito nel 2020.

Nonostante gli anni, quindi, il teaser di Cyberpunk 2077 dimostra ancora di saperci fare, nonostante col senno di poi le promesse mancate e le polemiche generate dal lancio hanno scemato gran parte dell’entusiasmo.

Restando in tema, nonostante il rilancio del gioco con il primo DLC di Cyberpunk 2077, a sua volta CDPR ha avuto una brutta sorpresa, tanto da dover fornire rimborsi ad alcuni utenti.

Ma non solo: per gestire al meglio il traffico dei server a “causa” di The Witcher 3, CD Projekt ha disattivato una feature di Cyberpunk 2077.