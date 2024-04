Cyberpunk 2077 diventa ultra realistico, grazie ai fan

Cyberpunk 2077, col passare del tempo, è stato più volte reso più bello da vedere grazie all'intervento dei giocatori.

Del resto, anche dopo l'uscita dell'edizione definitiva (che trovate su Amazon), i giocatori hanno sempre tentato di migliorare ogni angolo di Night City.

Sono molti, infatti, i fan che lavorano per migliorare il gioco (come accaduto di con questa versione a 8K).

Ora, dopo che anche NVIDIA ci ha messo del suo, il canale YouTube "Digital Dreams" ha condiviso un video che mostra il gioco in 8K con il nuovo Ultra+ Path Tracing Mod.

L'Ultra+ Path Tracing Mod rende il gioco di CDPR più bello e più fluido. Il modder ha dichiarato che il download risolve i problemi di Path Tracing sulle GPU AMD (via DSO Gaming).

Il tutto accelera il Path Tracing del 30 o 40%, che poco non è, oltre ad aggiungere anche una nuova modalità PT21 Turbo per migliorare ulteriormente le prestazioni del gioco.

Inoltre, questa mod può anche migliorare la qualità del Path Tracing stesso, consentendo anche l'integrazione a colori delle particelle.

In questo modo, fumo, vapore, scintille ed elettricità sono migliorati e proietteranno luce, oltre al fatto che la mod rielabora anche i capelli in modo che appaiano più realistici con il sole, in interni illuminati e in aree non illuminate.

Ma i miglioramenti visivi non si fermano qui: la mod migliora anche i pop-in degli oggetti e abilita persino l'occlusione ambientale sui bulbi oculari, oltre a risolvere i problemi di stuttering, rallentamento degli FPS, crash e memoria esaurita del gioco vanilla sulle GPU con meno di 12 GB di VRAM.

Infine, per non farci mancare niente, sempre la Ultra+ Path Tracing Mod regola anche la pelle per l'utilizzo del Path Tracing e del Ray Tracing e rende più realistici i riflessi su superfici come l'erba bagnata.

In definitiva, si tratta di una mod piuttosto interessante, oltre al fatto che è scaricabile gratuitamente da questo indirizzo.

Non male, insomma, visto e considerato che Cyberpunk 2077 è ora il gioco che doveva essere quando è stato lanciato nel 2020.

Restando in tema, mesi fa sempre Digital Dreams ci ha mostrato sempre Cyberpunk 2077 in esecuzione alla risoluzione 4K e oltre cento altre modifiche su una GPU NVIDIA RTX 4090: il risultato finale lo trovate qui.