Cyberpunk 2077, una feature importante sarà disattivata per “colpa” di The Witcher 3

Tra poche ore sarà ufficialmente disponibile The Witcher 3 Complete Edition, l’edizione definitiva dell’amatissimo open world di casa CD Projekt: il suo lancio, particolarmente atteso, sta però per creare alcune conseguenze di non poco conto per Cyberpunk 2077.

CD Projekt ha infatti avvertito i fan di voler garantire che la migrazione possa avvenire senza alcun intoppo: considerando che l’upgrade di The Witcher 3 sarà disponibile gratuitamente (potete prepararvi recuperandolo su Amazon), gli sviluppatori prevedono che ci sarà un traffico di utenti con ben pochi precedenti sui loro server.

Di conseguenza, il team ha deciso di prendere una decisione difficile, scegliendo di disattivare temporaneamente il caricamento automatico dei salvataggi in cloud per Cyberpunk 2077: in questo modo i server saranno appesantiti il meno possibile e si impediranno eventuali problematiche dovute a potenziali sovraccarichi.

Naturalmente si tratta solo di una misura temporanea e pensata per gestire al meglio l’imminente improvviso traffico di utenti, ma la feature dovrebbe essere ripristinata non appena il team di sviluppo non riterrà più necessario questo drastico intervento.

Per il momento, CD Projekt non ha voluto svelare quando tornerà online il caricamento in cloud dei salvataggi in cloud di Cyberpunk 2077, ma lo studio ha rassicurato tutti i suoi fan che li terrà aggiornati non appena la feature sarà ripristinata.

I caricamenti si interromperanno ufficialmente già a partire da oggi, dalle ore 12 PM CET: consigliamo dunque a tutti i fan di prestare particolare attenzioni ai propri save file, almeno per le prossime giornate di gioco.

Cloud upload of autosaves for @CyberpunkGame will be disabled starting December 13th, 12 PM CET. This is a precaution for The Witcher 3 next-gen update release and potential traffic.

Other save types will continue to be uploaded as usual. We’ll let you know once re-enabled. pic.twitter.com/BvMgoe8gih

— CD PROJEKT RED CS (@CDPRED_Support) December 9, 2022