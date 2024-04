Cyberpunk 2 avrà scelte difficili come in Phantom Liberty

CD Projekt ha ribadito in più occasioni di aver imparato molto dallo sviluppo di Cyberpunk 2077, dopo aver lavorato duramente per portarlo a uno stato accettabile dopo il disastroso lancio su console al day-one.

Oggi l'avventura ambientata a Night City è uno dei giochi di ruolo più apprezzati dagli utenti, anche grazie all'espansione Phantom Liberty (la trovate inclusa nella Ultimate Edition su Amazon), che ha introdotto nuove meccaniche di gioco e una storia particolarmente avvincente.

Advertisement

Come i fan che l'hanno già giocata certamente sapranno, ad un certo punto della storia sarete costretti a prendere una scelta assolutamente difficile, che porterà a delle conseguenze e a un finale diverso della storia.

Si tratta di qualcosa a cui CD Projekt non è affatto estranea, ma che gli sviluppatori intendono riproporre anche nel sequel: in un'intervista rilasciata ad Aftermath, l'associate director Pawel Sasko ha confermato di voler approfondire ulteriormente questo aspetto, facendo un confronto anche con la saga di The Witcher.

«In Phantom Liberty, c'è questo momento in cui la storia si divide quasi a metà, ed è la stessa struttura che abbiamo usato in The Witcher 2 e anche con Blood and Wine in The Witcher 3 — dove c'è una divisione in mezzo che conduce a strade diverse con finali completamente differenti. È davvero emozionante. [...] Sono un fan dell'avere scelte e conseguenze. È l'apice dei giochi di ruolo».

Pawel Sasko spiega anche che è sempre molto difficile riuscire a trovare l'equilibrio giusto, in quanto bisogna riuscire a soddisfare ampiamente la maggior parte dei giocatori che comunque giocheranno quella specifica campagna soltanto una volta.

Magari vedranno le altre path giocate da qualche amico o le cercheranno online, ma secondo l'associate director è molto difficile che molti utenti scelgano di rigiocare tutto da capo per vedere ogni singola scelta.

Inoltre, spiega anche che una parte altrettanto difficile è tenere conto delle diverse scelte nel primo capitolo per realizzare la storia del sequel: Pawel Sasko spiega infatti che è fondamentale «non ignorare le scelte dei giocatori», rendendo dunque difficile trovare un equilibrio da cui far ripartire la storia e non invalidarle.

Ovviamente, più scelte vengono offerte ai giocatori e maggiormente difficile sarà il non essere obbligati a dover decidere una path "canonica" rispetto alle altre. Vedremo se Cyberpunk 2 sarà in grado di affrontare questa sfida.

Nel corso della stessa intervista, l'associate director ha anche ammesso che lo sviluppo del sequel sarà più «sostenibile», dopo aver appreso lezioni importanti dalla produzione di Cyberpunk 2077.

Recentemente CD Projekt ha avuto modo di commentare proprio dello sviluppo del primo capitolo, commentando che dopo numerosi aggiornamenti ora è «finalmente contenta» del suo stato.