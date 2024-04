The Witcher 3 ha ancora dei segreti nascosti, a quanto pare

Un giorno qualcuno ci dirà che è stato scoperto tutto quello che si poteva scoprire di The Witcher 3: Wild Hunt, ma oggi ci sono ancora giocatori e content creator che scoprono qualcosa di nuovo nella monumentale opera di CD Projekt Red.

A 9 anni dalla sua uscita originale, riedizioni escluse come quelle che trovate su Amazon, il terzo capitolo della saga videoludica di The Witcher sta dando ai giocatori ancora dei motivi per giocare ed esplorare.

Come riporta PC Gamer, infatti, c'è uno youtuber in particolare che si è dedicato a scoprire tutto quello che The Witcher 3 nasconde in tutti questi anni e, ancora oggi, sta riportando alla luce delle cose inedite.

Uno degli ultimi easter egg riguarda Novigrad, o per meglio dire una zona fuori dai confini di gioco che solo i giocatori più intraprendenti possono raggiungere.

Sotto la metropoli, infatti, è possibile scovare un disegno su un muro ispirato all'iconico invito dello Zio Sam per i cittadini statunitensi, con scritto "CDPR ha bisogno di te".

Lo youtuber XLetalis è stato informato di questo strano segreto da un suo spettatore, che è stato in grado di scovarlo.

Un segreto talmente particolare che nemmeno XLetalis è stato in grado di replicarlo efficacemente, ed è riuscito a raggiungere il disegno tramite un comando da debug.

Tuttavia c'è una strana teoria al riguardo, promossa da chi ha scoperto questo easter egg, ovvero il fatto che si tratti di un effettivo reclutamento da parte di CD Projekt Red. Effettivamente, se si riesce ad arrivare a un segreto così particolare significa che si hanno doti particolari, no?

Continua quindi con efficacia la caccia ai segreti dei titoli CD Projekt Red, che probabilmente continueranno far parlare di loro ancora per anni ed anni senza soluzione di continuità.

Anche Cyberpunk 2077 effettivamente continua a regalare segreti ai giocatori più audaci, e chissà quando vedremo la fine dei segreti nel titolo sci-fi.