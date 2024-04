Cyberpunk 2077, fan riscopre una feature dimenticata (dopo 400 ore)

Cyberpunk 2077 è un gioco davvero ricco di contenuti, tanto che c'è ancora chi si imbatte in feature realmente particolari dopo centinaia di ore di gioco.

Dopo l'uscita dell'edizione definitiva (che trovate su Amazon), sono molti i giocatori che hanno deciso di visitare nuovamente le strade di Night City.

Advertisement

Non male, insomma, visto e considerato che Cyberpunk 2077 è ora il gioco che doveva essere quando è stato lanciato (male) nel 2020.

Ora, come riportato anche da GameRant, un giocatore veterano di Cyberpunk 2077 è rimasto recentemente sorpreso nello scoprire che la NCPD può contattare V tramite chiamate olografiche note come holocalls.

In molti sembrano avevano dimenticato - o magari proprio non conoscevano - questa feature, anche dopo aver trascorso centinaia di ore nel gioco.

Come fatto notare dall'utente di Reddit AlarmedAlpaca99, in molti hanno scoperta che i membri della NCPD possono anche effettuare chiamate olografiche a V, anche dopo almeno 400 ore di gioco.

Per essere precisi, la NCPD chiamerà sempre V quando si trovano nelle vicinanze di uno dei loro incarichi secondari, ma il gioco rifiuterà tali chiamate secondo l'impostazione predefinita.

Per abilitarle, i giocatori devono aprire le impostazioni di Cyberpunk 2077, quindi navigare nella scheda "holocalls".

Poiché il gioco base contiene 156 di tali incarichi secondari, forse vale la pena dargli un'occhiata, nel caso anche voi abbiate "dimenticato" tale feature.

Parlando ancora del gioco di CD Projekt, Pawel Sasko, designer di Cyberpunk 2077, ha reso noto che i giocatori non hanno trovato tutti gli Easter Egg presenti nel titolo.

Ma non solo: il canale YouTube "Digital Dreams" ha condiviso un video che mostra Cyberpunk 2077 in 8K con il nuovo Ultra+ Path Tracing Mod.

Infine, parlando del sequel, CD Projekt conferma di voler introdurre scelte molto difficili con delle conseguenze per il finale in Cyberpunk 2, proprio come in Phantom Liberty.