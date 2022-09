Cyberpunk 2077, il DLC non ha mantenuto una promessa importante: arrivano i rimborsi

L’annuncio di Phantom Liberty, l’espansione ufficiale di Cyberpunk 2077, ha voluto segnare per CD Projekt un netto distacco dal passato: l’atteso DLC sarà infatti disponibile esclusivamente sulle piattaforme next-gen, abbandonando così ufficialmente PS4 e Xbox One.

Del resto, ormai tutti i fan sono perfettamente consapevoli delle difficoltà riscontrate sulle piattaforme di scorsa generazione, causando non poche polemiche in occasione del lancio di Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon).

Il lancio dell’espansione esclusivamente su console next-gen ha però impedito agli sviluppatori di mantenere una promessa fatta ad alcuni utenti molto speciali: stiamo parlando dei fan che hanno acquistato il bundle di Xbox One X in edizione limitata a tema Cyberpunk 2077.

Questa speciale console garantiva infatti la possibilità di accedere al primo DLC del gioco non appena sarebbe stato disponibile: una promessa non mantenuta dal recente annuncio e a cui CD Projekt intende porre rimedio, rimborsando gli utenti coinvolti (via ScreenRant).

In una nota presente sul sito ufficiale del gioco, gli sviluppatori hanno infatti aggiunto una nota per gli utenti che hanno scelto di dare fiducia al team e acquistare la console limitata, che inevitabilmente saranno rimasti delusi dalla notizia:

«Importante: i possessori di Xbox One X – Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle riceveranno un rimborso per l’espansione sotto forma di crediti su Microsoft Store».

(FYI) People who purchased the Xbox One X: Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle and were promised the game's first expansion will now receive a reimbursement in the form of Microsoft Store credit. Source:https://t.co/PkafNExwwG pic.twitter.com/fxBp7sYAgG — Idle Sloth (@IdleSloth84) September 8, 2022

CD Projekt ha poi sottolineato che in futuro forniranno ulteriori dettagli su come poter richiedere ufficialmente il rimborso e di restare sintonizzati per ulteriori novità sulla procedura.

Non è stato ancora chiarito a quanto corrisponderà esattamente il rimborso, ma è plausibile immaginare una cifra corrispondente — o molto vicina — all’effettivo valore del DLC mancante.

Se la cifra venisse confermata, ciò permetterebbe agli utenti che intendono fare l’upgrade a Xbox Series X di accedere ugualmente all’espansione senza costi aggiuntivi: ricordiamo infatti che è possibile aggiornare gratuitamente la propria copia di Cyberpunk 2077 all’edizione next-gen.

Alcuni utenti potrebbero anche voler prendere in considerazione l’idea di acquistare Xbox Series S: l’ultima patch ha infatti migliorato le performance sulla console next-gen “minore”, contro le aspettative degli sviluppatori stessi.

Ricordiamo che CD Projekt ha già confermato che Phantom Liberty sarà l’unica espansione in arrivo, ma questo non significa che il brand sarà abbandonato: il team sta già pensando al futuro di Cyberpunk.