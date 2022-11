Sonic Frontiers bombardato di recensioni negative, per un motivo ridicolo

Sonic Frontiers è uscito da pochi giorni e, tra alti e bassi, si è rivelato un titolo godibile e apprezzato sia dalla critica che dal pubblico pagante.

Il titolo (che trovate anche su Amazon) è sicuramente uno degli episodi in 3D più riusciti del franchise, nonostante le aspettative non fossero di certo altissime.

Del resto, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, «Sonic Fontiers è il miglior Sonic in tre dimensioni uscito fino ad ora. Per alcuni vorrà dire poco, altri non saranno d’accordo, ma il gioco ci ha divertito come non succedeva da molto tempo nella saga di Sonic.»

Ora, nonostante recensioni più o meno positive da ogni fronte, come riportato anche da Games Radar il gioco è caduto vittima di review-bombing, e il motivo è abbastanza ridicolo.

Sonic Frontiers sta subendo un bombardamento di review negative dopo che lo YouTuber Dunkey ha pubblicato una recensione decisamente pessima del nuovo platform SEGA.

Dunkey, per chi non lo sapesse, è uno YouTuber con un enorme seguito (parliamo infatti di oltre 7,2 milioni di abbonati).

Quando il content creator ha pubblicato la recensione di Sonic Frontiers, non ci è voluto molto perché il video superasse il milione di visualizzazioni, dando al pubblico uno sguardo alla nuova avventura del riccio blu.

Avendo sottolineato un’esperienza decisamente negativa, come si evince dalla stessa recensione di Dunkey, l’utenza ha deciso di riempire di recensioni negative Sonic Frontiers su Metacritic.

You can just tell that every negative review that Sonic Frontiers got today is because of the Dunkey video, some even mention it. pic.twitter.com/YmvuDlRCLt

— Joe is the CEO of Personality (@OneBizarreJoe) November 14, 2022