Anche The Callisto Protocol vittima dei leak, due ore di gioco finite online

Sembra che ormai sia quasi impossibile per un team di sviluppo non subire dei leak, e stavolta tocca anche a The Callisto Protocol.

Il titolo che punta a raccogliere l’eredità di Dead Space (lo potete già ordinare su Amazon) e per questo motivo uno dei videogiochi più attesi di questa ultima parte dell’anno.

Nell’attesa i giocatori si sono potuti godere un prequel della storia, con una protagonista che viene addirittura da Star Wars.

Un’attesa che è stata scandita anche da un comportamento discutibile da parte del team di sviluppo, che ha bloccato addirittura delle animazioni di morte dietro a DLC a pagamento.

E come se non bastasse, ora The Callisto Protocol si è fatto scappare anche due ore di gameplay a pochi giorni dall’uscita.

Come riporta VGC, infatti, alcuni giocatori sono stati in grado di ricevere in anticipo delle copie del gioco e, come spesso accade in questi casi, alcuni hanno pubblicato dei video online.

Questo succede principalmente con i negozi, soprattutto le grandi catene, che hanno i prodotti con un certo anticipo per poter prepararsi alla vendita e distribuzione al day one.

Alcuni di questi negozi vendono però in anticipo i prodotti, creando queste situazioni in cui è finito anche The Callisto Protocol.

Sostanzialmente le prime due ore del gioco sono state condivise alla velocità della luce online, mostrando l’incipit del tanto atteso survival horror in tre video separati.

Video che non vi mostreremo per rispetto del team di sviluppo ma che, come potrete intuire, si sono moltiplicati e sono arrivati dovunque.

E pensare che The Callisto Protocol esce il 2 dicembre, quindi si tratta davvero di un leak di qualche giorno anche evitabile.

Nell’attesa potete prepararvi controllando se il vostro PC è in grado di reggere tanto orrore, visto che i requisiti sono davvero importanti.

Nella speranza che le morti non siano poi così poche, nonostante i DLC che per gli sviluppatori non sono un problema.