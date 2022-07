Diablo Immortal sta guadagnando al giorno quanto non vedremo mai in tutta la vita

Diablo Immortal è uno dei titoli più discussi di sempre tra quelli targati Blizzard, sebbene a quanto pare i guadagni medi del gioco stanno toccando cifre davvero da capogiro.

La serie (di cui trovate un artbook davvero interessante su Amazon) è infatti da poco atterrata su mobile e PC con un titolo tanto amato quanto odiato dai fan.

Il tutto è infatti partito con uno spietato review bombing ai danni del titolo, specie per via delle microtransazioni presenti al suo interno.

Nonostante nella nostra recensione (in corso) vi abbiamo spiegato che come partenza non è stata affatto pessima come molti vogliono far credere, ora i freddi numeri dimostrano di quanto il gioco si stia rivelando un successo oltre ogni immaginazione.

Come riportato anche da VGC, Diablo Immortal continua infatti a guadagnare più di 1 milione di dollari al giorno, nonostante le critiche al suo modello di microtransazioni.

Questo secondo i dati di AppMagic, pubblicati da MobileGamer.biz, i quali rivelano che la versione mobile del franchise di Diablo uscita il mese scorso ha mantenuto un flusso costante di entrate, nonostante le continue critiche dei fan della serie.

I ricavi del titolo hanno in ogni caso raggiunto un picco poco più di una settimana dopo il lancio, con Blizzard che avrebbe guadagnato una cifra che si aggirava attorno ai 2,4 milioni di dollari.

Tuttavia, a più di un mese dall’uscita e con l’opinione pubblica che circonda il gioco ancora piuttosto negativa, Diablo Immortal continua a raccogliere più di 1 milione di dollari al giorno.

Il gioco, che ha superato i 10 milioni di download il mese scorso, è stato anche al centro di alcune strane azioni di protesta da parte dei giocatori.

Senza contare anche uno streamer che di recente ha investito davvero tantissimi soldi in Diablo Immortal, inutilmente, e senza quindi ottenere alcun risultato degno di essere ricordato.