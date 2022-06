Diablo Immortal, uno streamer spende (inutilmente) migliaia di dollari

Diablo Immortal, il titolo mobile di Blizzard lanciato da pochi giorni, sta purtroppo ancora facendo discutere ma per i motivi sbagliati.

Immortal è infatti a tutti gli effetti un nuovo capitolo della serie apparsa anche su Switch (trovate il gioco in offerta speciale su Amazon).

Il gioco, però, si è portato con sé fin da subito una serie di problemi che i fan non hanno mancato di sottolineare con il loro totale disappunto.

E se il gioco è stato letteralmente massacrato su Metacritic per motivi più o meno validi, non sorprende ora che una nuova testimonianza piuttosto imbarazzante non fa che peggiorare le cose.

Ora, sta infatti facendo chiacchierare un bel po’ l’esperienza dello streamer Quin69, il quale si è mostrato decisamente deluso dopo aver speso una valanga di soldi per niente (via Dotesport).

Difatti, dopo aver speso la modica somma di 10mila dollari della Nuova Zelanda su Diablo Immortal, il povero giocatore non è riuscito ad ottenere assolutamente nulla, neppure un singolo oggetto leggendario.

Lo streamer di Twitch è andato in diretta il 7 giugno scorso, trasmettendo ben tredici ore consecutive di Diablo Immortal.

Il content creator non avrebbe interrotto la trasmissione fino a quando non sarebbe entrato in possesso di una gemma leggendaria a cinque stelle (molto rare, a dire il vero), tanto che il costo per tentare il colpaccio è di appena 25 dollari.

Immaginate però di provare per ore senza successo, arrivando a spendere cifre folli senza alla fine ottenere nulla.

Del resto, già il fatto che un set completo per un personaggio potesse arrivare a costare cifre da capogiro, poteva essere un bel campanello d’allarme per lo streamer in questione.

Male che neppure la release su piattaforma PC è riuscita del resto a mettere una pezza al problema, sperando che le prossime settimane siano emblematiche in tal senso.