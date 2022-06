Diablo Immortal, qualcuno ha buttato migliaia di dollari per protesta

Diablo Immortal è sicuramente uno dei titoli più discussi di Blizzard, tanto che a quanto pare continuano ad emergere testimonianze di quanto i giocatori “odino” il gioco.

Così controverso che i giocatori hanno già fatto sentire la loro voce con uno spietato review bombing ai danni del titolo.

E se, nonostante questo, i guadagni ottenuti hanno raggiunto cifre da capogiro, qualcuno ha deciso di spendere oltre 10mila dollari per smacco.

Come riportato anche da VGC, un giocatore di Diablo Immortal – ossia lo streamer Quin69 – ha speso ben 15mila dollari per ottenere una gemma rara.

La cosa assurda è però un’altra: l’utente ha infatti deciso di distruggere la gemma da 5 stelle, per poi cancellare il suo personaggio e disinstallare il gioco, il tutto solo per protesta.

Stando a quanto riportato, il giocatore ha speso ben 25.165,57 dollari neo zelandesi nel gioco di Blizzard, pari a 15.997 dollari americani e 15.195,22 euro.

I can't believe I just looted my first 5/5⭐ gem and it only cost me $25,165.57 NZD

Thanks @Blizzard_Ent @DiabloImmortal for this authentic diablo experience. pic.twitter.com/jqf5AevZ7w

— Quin (@quinrex) June 18, 2022