Diablo Immortal fa discutere, i giocatori delusi lo massacrano su Metacritic

Qualcuno potrebbe dire che la storia di Diablo Immortal sia facile da scrivere, visto come il titolo mobile di Blizzard è stato annunciato, e poi lanciato.

Diablo Immortal è a tutti gli effetti un nuovo capitolo della serie, che è apparsa in ultima battuta su Switch, e si è portato con sé fin da subito una serie di problemi.

L’annuncio è stato, forse, il più grande passo falso della storia recente di Blizzard, che i fan non hanno mancato di sottolineare con il loro disappunto.

Il titolo è stato lanciato una settimana fa, per mobile e PC, e la situazione sembra essere già compromessa per il progetto.

Diablo Immortal è un titolo free-to-play mobile e, se avete un po’ di esperienza con il settore, ci sono una serie di problematiche che questo genere di giochi si porta dietro.

Principalmente legati al numero esorbitante di microtransazioni, che a volte bloccano proprio la progressione del gioco dietro il famigerato paywall.

Da questi primi giorni di gioco pare proprio che sia così e, come riporta VGC, addetti del settore e semplici giocatori non hanno mancato di sottolinearlo.

Honestly one of the most insane gacha systems I’ve seen:

– you’re essentially playing through a dungeon to open a loot box you bought

– an endgame build requires hundreds of legendary crest runs and you can maybe get like, three a month for free

— Paul Tassi (@PaulTassi) June 4, 2022