Diablo Immortal, il set completo può costarvi un occhio della testa

Diablo Immortal è arrivato tra noi, tanto Blizzard Entertainment ha deciso che i tempi erano maturi per il debutto effettivo del nuovo capitolo della saga.

Nato per essere vissuto su smartphone, anche se potrete giocarci pure su PC, il gioco prende le redini da uno dei franchise più famosi di sempre (e che trovate anche su Amazon).

Ora, dopo che vi abbiamo spiegato quali sono gli smartphone supportati per giocare Diablo Immortal su Android e iOS, è il momento di parlare di una curiosità davvero sorprendente.

Come riportato da Game Rant, uno YouTuber ha calcolato il costo delle gemme leggendarie di un personaggio nel gioco e la somma finale supera le sei cifre.

Come saprete, Diablo Immortal è un free-to-play e, come tale, presenta una serie di modi in cui i giocatori possono sostenere il suo continuo sviluppo.

Sebbene questo approccio alla sostenibilità sia piuttosto comune al giorno d’oggi, il titolo Blizzard potrebbe aver fatto un passo avanti rispetto a titoli simili.

Secondo i calcoli messi in atto dal canale YouTube Bellular News, l’esclusivo sistema di monetizzazione del gioco è impostato in modo da rendere il min-maxing dei personaggi un’impresa estremamente costosa.

Il nocciolo della questione è che Diablo Immortal consente ai giocatori di acquistare le cosiddette Gemme Leggendarie. Queste sono uno dei tre pilastri della progressione dei personaggi, insieme all’equipaggiamento normale e al livello XP.

Al momento, i giocatori F2P non possono ottenere i Giochi Leggendari di livello superiore, disponibili solo attraverso alcune opzioni di monetizzazione del gioco, tanti che il potenziamento completo di un personaggio ha un costo di ben 110.000 dollari.

Matt e Michael di Bellular News sostengono inoltre che le Gemme Leggendarie di Diablo Immortal sono un sistema volutamente contorto, spiegando che un giocatore F2P impiegherebbe circa 10 anni di gioco per equipaggiare completamente un personaggio nell’attuale iterazione del gioco.

In particolare, le Gemme Leggendarie non sono nemmeno garantite ai giocatori paganti, in quanto vengono assegnate in modo casuale solo dopo l’acquisto delle Creste Leggendarie (ovvero le loot box), il che potrebbe essere il motivo per cui Diablo Immortal non è stato lanciato in tutto il mondo.

