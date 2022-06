Diablo Immortal gratis disponibile da ora: ecco come scaricarlo

L’odiatissimo Diablo Immortal ha fatto parlare di sé per molto tempo, ma ora è arrivato a sorpresa su iOS e Android, ed è gratis.

Diablo Immortal è a tutti gli effetti un nuovo capitolo della serie, che è apparsa in ultima battuta su Switch, e si è portato con sé fin da subito una serie di problemi.

L’annuncio è stato, forse, il più grande passo falso della storia recente di Blizzard, che i fan non hanno mancato di sottolineare con il loro disappunto.

Nonostante tutto ed oltre ogni lecito dubbio, la nostra ultima prova del gioco ci aveva lasciato delle sensazioni piacevoli, in attesa di poterlo provare direttamente.

E, con uno shadowdrop da manuale, Blizzard Entertainment ha reso disponibile Diablo Immortal su iOS e Android, gratis, adesso.

Letteralmente adesso, perché nel momento in cui scriviamo il titolo è apparso su App Store e Play Store pochi minuti fa.

Ma, nel caso magari foste rimasti indietro con gli aggiornamenti, cos’è esattamente Diablo Immortal? Chi meglio della pagina ufficiale può dircelo:

«Diablo Immortal è il nuovo gioco della serie di GdR d’azione di Blizzard Entertainment che ha definito il genere, ed è ambientato tra gli eventi di Diablo II: Lord of Destruction e Diablo III. Esplora il mondo da incubo di Sanctuarium come mai prima d’ora, in un’esperienza multigiocatore di massa online (MMORPG) dove angeli e demoni si danno battaglia per il dominio sul regno dei mortali. […] Che tu sia un fan di vecchia data di Diablo o un nuovo giocatore, partirai per l’avventura in un vasto mondo esplorabile dove ti scontrerai con armate di demoni, raccoglierai bottini epici e otterrai poteri inimmaginabili.»