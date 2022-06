Diablo Immortal, è già record: numeri incredibili in sette giorni (nonostante le polemiche)

Molti fan sono rimasti delusi dal lancio di Diablo Immortal, l’attesissimo free-to-play della celebre saga di Blizzard, soprattutto per via di un eccessivo utilizzo delle microtransazioni.

Eppure, sembra proprio che le innumerevoli polemiche scatenate dai fan non abbiano causato alcuna conseguenza per lo spin-off gratuito, ambientato tra il secondo e il terzo capitolo (di cui potete acquistare la Eternal Collection con consegna rapida su Amazon).

Sebbene i giocatori lo abbiano letteralmente inondato di recensioni negative su Metacritic, Blizzard ha voluto esultare in queste ore sui social per quello che è già considerabile il miglior successo di sempre per la serie.

Gli sviluppatori hanno infatti comunicato che Diablo Immortal è già stato installato ben 10 milioni di volte in una sola settimana: si tratta di un vero e proprio record assoluto di lancio per la serie (via VGC).

Naturalmente bisogna sempre tenere conto della sua natura gratuita, che ha inevitabilmente spinto molti fan curiosi a installare il gioco sul proprio dispositivo per provarlo almeno una volta, che sia stato su smartphone o su PC.

In ogni caso, si tratta sicuramente di un risultato impressionante: il team di Diablo Immortal ha dunque voluto ringraziare i suoi 10 milioni di fan con un post speciale sui social network.

Shoutout to the heroes of Sanctuary.

In just one week, Diablo Immortal is the biggest launch in franchise history.

Thanks for slaying with us. pic.twitter.com/r561EY5u8b

— Diablo Immortal (@DiabloImmortal) June 10, 2022