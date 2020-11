Demon’s Souls, State of Play a sorpresa con 12 minuti di gameplay da PS5

Sony e Bluepoint Games hanno pubblicato uno State of Play a sorpresa con ben 12 minuti di gameplay catturato dall’esclusiva PS5 Demon’s Souls.

Il gioco sarà disponibile al lancio del 12 e 19 novembre insieme ad un’altra grande esclusiva PlayStation, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, che abbiamo già recensito insieme alla console next-gen della casa giapponese.

In questo tour, ci limitiamo a esplorare la modalità offline: dopo l’uscita del gioco, potrete scoprire le caratteristiche multiplayer asincrone e sincrone che rendono Demon’s Souls così amato dai fan.

Nel nuovo gameplay possiamo assistere a passaggi di giocato, dall’editor fino ad alcuni dei livelli del soulslike, con il commento del creative director Gavin Moore.

Soltanto pochi giorni fa avevamo scoperto i particolari della modalità fotografica del gioco e tutti i dettagli sulla costruzione estesa del proprio personaggio.

Inoltre, un video diario degli sviluppatori aveva fornito particolari in merito alla realizzazione della nuova colonna sonora.

A margine dell’ultimo gameplay trailer, avevamo infine scoperto cosa sarebbe cambiato, e cosa no, tra il Demon’s Souls per PS5 e quello originale per PlayStation 3.

L’ultimo State of Play era stato tenuto il 6 agosto e aveva invece mostrato alcuni titoli in arrivo proprio su PlayStation 5 quest’anno (e altri per PS4).