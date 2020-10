Demon’s Souls, il nuovo video diario degli sviluppatori

Non accenna a calare il momentum di Demon’s Souls, dopo la presentazione ieri di un lungo gameplay girato su PS5.

Il gioco sarà una commistione dell’originale e di nuovi elementi progettati da Bluepoint Games, con la benedizione di From Software.

Oggi, su PlayStation Blog è stato pubblicato un nuovo video diario che ci porta dietro le quinte della realizzazione dell’esclusiva PlayStation 5.

In particolare, si parla delle musiche del remake di Demon’s Souls, registrate completamente ex novo per l’occasione.

Le musiche sono state reimmaginate ed eseguite da un’orchestra di 75 pezzi, da un coro di 40 persone e molteplici soliti strumentali e vocali.

La colonna sonora di Demon’s Souls verrà lanciata sulle apposite piattaforme digitali il 26 novembre, mentre seguirà a breve il lancio del CD a opera di Milan Records.

E la colonna sonora sarà disponibile anche su vinile. L’apertura dei pre-ordini è prevista per inizio dicembre.

«Abbiamo prestato moltissima attenzione a quest’aspetto, così come agli effetti sonori del gioco», ha spiegato il creative director Gavin Moore.

«Abbiamo rivisitato la colonna sonora originale di Shunsuke Kida, con nuovi drammatici arrangiamenti delle sue magnifiche creazioni. Tutto quanto è stato riregistrato presso gli Air Studios di Londra, con un’orchestra e un coro di fama mondiale. Prestando attenzione, si può sentire anche il celebre organo a canne del Temple Church, che crea un inquietante sottofondo in molte delle tracce».

Il gioco sarà un titolo di lancio di PS5, disponibile dal 12 e 19 novembre a seconda del territorio – sfortunatamente, l’Europa ricade in questa seconda data.