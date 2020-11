Demon’s Souls, creazione dei personaggi e photo mode: tutti i dettagli

Con un post su PlayStation Blog, Bluepoint Games ha fornito tutti i dettagli sulla creazione dei personaggi e sulla photo mode di Demon’s Souls.

L’editor di inizio gioco sarà molto più esteso rispetto all’originale e, come abbiamo visto pochi giorni fa, sarà persino possibile creare un altro personaggio a partita in corso.

Gavin Moore, creative director del remake, ha spiegato che «grazie al nuovo generatore di personaggi, saranno disponibili fino a 16 milioni di combinazioni con cui personalizzare l’aspetto del proprio personaggio».

«Abbiamo aggiunto molte più opzioni di personalizzazione di quelle presenti nel gioco per PS3, e ci siamo sforzati di offrire una varietà tale da soddisfare anche coloro che amano armeggiare con ogni cursore».

20200507094235

Moore ha mostrato anche per la prima volta le impostazioni della photo mode, che offrirà la possibilità di nascondere o visualizzare armi ed elmi, o rimuovere il personaggio per cogliere soltanto la scenografia.

Si potrà anche cambiare espressione per immortalare il selfie perfetto, così come modificare le impostazioni della fotocamera, zoomare avanti e indietro, e aggiungere la grana.

Tutti i filtri sono disponibili anche al di fuori della modalità foto, durante il gioco normale. Tra questi c’è un filtro che regola i livelli di luminosità, contrasto e colore in modo tale che assomiglino a quelli del gioco originale PS3.

20200507094235

Demon’s Souls è in rampa di lancio per il day one di PS5, che non vedrà le console venire vendute nei negozi fisici a causa dell’emergenza COVID-19.