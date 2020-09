Demon’s Souls, PS3 vs PS5: ecco il video confronto

Demon’s Souls è stato, senza timore di smentita, uno dei videogiochi che più di tutti hanno attirato l’attenzione del grande pubblico nel corso dell’evento PlayStation 5 che si è tenuto nella serata di mercoledì. Il titolo rimesso a nuovo da Bluepoint Games sarà ufficialmente uno di quelli che accompagneranno la console nel suo day-one del 19 novembre prossimo, anche se sarà anche tra quelli che porteranno in dote la nuova linea di prezzi per i first-party, che in alcuni casi (come in questo) avranno un costo di esordio di 79,99€.

Gli amanti delle opere FromSoftware sono comunque rimasti positivamente colpiti dal grande salto in avanti tecnico mostrato dal gioco, che pur mantenendosi il più fedele possibile alla controparte originale si è fatto apprezzare per un comparto grafico che strizza l’occhio a quello che ci si aspetterebbe dalla next-gen. La domanda è: quanto è migliorato davvero Demon’s Souls in questo remake, al di là del colpo d’occhio? A fornirci la risposta è un video confronto che pone questo video gameplay fianco a fianco con l’originale uscito su PlayStation 3, e che vi proponiamo di seguito.

