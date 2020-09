Playstation 5, Jim Ryan assicura quasi una piena compatibilità con i titoli PS4

È inevitabile oggi continuare a parlare di Playstation 5 in seguito all’evento di ieri sera e l’apertura dei preorder e, dopo avervi riportato le parole di Jim Ryan relative alla decisione del prezzo della console, vediamo anche cosa ha affermato il CEO di Playstation per quanto riguarda il discorso retrocompatibilità.

Infatti, in occasione dell’intervista rilasciata a The Washington Post, Jim Ryan ha detto che PS5 sarà in grado di riprodurre il 99% della libreria PS4. Non sappiamo quali titoli siano compresi in quell’1% mancante, ma molto probabilmente si tratterà di prodotti di minore importanza.

Ricordiamo che Sony ha annunciato PlayStation Plus Collection, compilation dei migliori giochi PS4 e PS4 Pro, first-party e third-party, disponibile da subito per gli abbonati al servizio Playstation Plus che prenderanno la nuova PS5. Tra i giochi coinvolti abbiamo visto Uncharted 4, God of War, The Last of Us Remastered, The Last Guardian, Persona 5, Resident Evil 7, Bloodborne, Fallout 4, Mortal Kombat 11, Battlefield 1, Days Gone, Detroit Become Human, Monster Hunter World, Batman Arkham Knight, Until Dawn, Final Fantasy XV e inFamous Second Son. La selezione sarà arricchita di volta in volta col tempo.

Ricordiamo che Playstation 5 sarà lanciata in Italia il prossimo 19 novembre al prezzo di 399€ per la versione digitale e 499€ per quella con lettore Blu Ray.