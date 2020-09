Demon’s Souls è stupefacente nel nuovo trailer PS5

Suggerito dai rumor come uno dei possibili giochi di lancio della nuova console, Demon’s Souls è salito ufficialmente sul palco di PlayStation 5 nel corso dell’evento di questa sera. Il titolo sarà il rifacimento dell’originale uscito nel 2010 in Europa, come già confermato nel precedente evento dello scorso giugno.

Il nuovo trailer mostrato durante lo showcase mostra tutta l’atmosfera classica del titolo FromSoftware, ma con un salto grafico da lasciare stupefatti.

Il gioco sarà un titolo di lancio di PS5, previsto quindi per il 12 novembre 2020 in America e Giappone e il 19 novembre in Europa (Italia inclusa).

DEMON'S SOULS is a launch title for #PlayStation5 pic.twitter.com/yxCgXrlwoE — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 16, 2020

La trama del gioco:

In Demon’s Souls vi riportiamo tra le nebbie che opprimono Boletaria, come non l’avete mai vista prima. Qui la morte non segna la fine, e ancora una volta le sfide sembrano insormontabili. Ma l’oscurità di questo mondo vi attirerà comunque, con i suoi paesaggi straordinari e i suoi angoscianti suoni. Grazie al potere della vibrazione tattile percepirete ogni colpo visceralmente, e ciò renderà ogni vittoria ancora più dolce.

Via PlayStation Blog, gli sviluppatori di Bluepoint Games hanno dichiarato che «quando abbiamo ritoccato il materiale originale (grafica, suoni, musica e atmosfere) per ampliarli e rielaborarli, il nostro obiettivo è sempre stato il rispetto della visione originaria, la fedeltà alla sua storia, al suo gameplay e al suo level design.»

E ancora, «tenendo a mente questo, ci siamo impegnati affinché il gioco conservasse la sua freschezza e risultasse attraente ai nuovi utenti abituati alle esperienze e ai comandi moderni.» Insomma, il nuovo Demon’s Souls sarà un titolo assolutamente rispettoso del materiale d’origine.

Sony ha smentito ufficialmente ai microfoni di Kotaku l’arrivo del gioco anche su PC e altre piattaforme, attribuendolo a un errore nelle diciture presenti nel trailer.