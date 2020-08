Deathloop rinviato, l’esclusiva Arkane salta il lancio di PS5

Arkane Studios ha annunciato il rinvio di Deathloop, atipico first-person shooter multiplayer asimmetrico previsto per PC e PS5.

Il gioco era inizialmente programmato per la fine dell’anno, dove si sarebbe presentata come esclusiva console di PlayStation 5, ma è stato adesso posticipato al secondo trimestre del 2021.

Avevamo discusso soltanto recentemente dell’innovativo titolo in una corposa anteprima di Deathloop, ma a quanto pare ci sarà ancora qualche altro mese da aspettare.

Il secondo trimestre del 2021 va da aprile a giugno, uno slittamento teoricamente di otto mesi rispetto al presunto day one di PS5 cui era stato collegato – seppur non ancora in via ufficiale.

To the community, an update on DEATHLOOP: pic.twitter.com/XveoG6AgoT — DEATHLOOP (@deathloop) August 18, 2020

«Abbiamo preso la decisione di spostare la data di lancio di Deathloop al Q2 2021», si legge in una lettera aperta per la community pubblicata sui social.

«La nostra ambizione per Deathloop è fornire un gioco Arkane unico che vi porti in posti mai visti primi in un nuovo mondo stiloso. Allo stesso tempo, la salute e la sicurezza di tutti in Arkane Lyon rimane la nostra priorità principale. Dal momento che ci siamo spostati al lavoro da casa, abbiamo scoperto che fornire questa nuova ed eccitante esperienza al livello di rifinitura e qualità che definisce sia un gioco di Arkane che una vera esperienza next-gen, richiede più tempo del normale. Questo tempo extra permetterà al nostro team di portare il mondo di Deathloop in vita con tutta la personalità e il divertimento che vi aspettate dal nostro team. Sappiamo che questa è la decisione giusta per Deathloop, ma condividiamo la vostra delusione e ci scusiamo per aver reso l’attesa ancora più lunga».

Deathloop era stato presentato all’E3 2019 senza alcuna piattaforma di riferimento durante la conferenza del publisher Bethesda.

Tuttavia, lo scorso giugno, all’evento d’annuncio di PS5 e della sua lineup, era stato associato a sorpresa alla piattaforma di Sony come esclusiva console insieme a GhostWire: Tokyo, sempre edito da Bethesda.