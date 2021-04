Resident Evil Village, ecco la data dello showcase di aprile

Pochi minuti fa PlayStation ha ufficialmente annunciato tramite il proprio profilo Twitter che è in arrivo un nuovo Showcase dedicato interamente a Resident Evil Village.

Abbiamo già avuto modo di vedere in azione la versione PS4 Pro la scorsa settimana ed è plausibile pensare che questa nuova presentazione si concentrerà invece sulla versione che sarà resa disponibile su PS5.

Manca ormai meno di un mese al lancio ufficiale del gioco, previsto per il 7 Maggio: trattandosi di uno dei titoli più attesi dell’anno, Capcom vuole continuare a tenere costantemente alta l’attenzione dei propri utenti.

L’evento da noi si svolgerà il 16 Aprile a mezzanotte e sarà dedicato al gameplay del titolo e probabilmente si concentrerà su alcune delle caratteristiche disponibili su next-gen.

Prepare for another #REShowcase stream, with new Resident Evil Village gameplay 🏰💀 Watch April 15 at 3:00pm Pacific Timehttps://t.co/C44WihyxQFhttps://t.co/758EE50S7t pic.twitter.com/SoO3jwmZEt — PlayStation (@PlayStation) April 8, 2021

Lo showcase potrebbe però essere anche l’occasione di un annuncio speciale: potrebbe infatti venire svelata pubblicamente la nuova demo gameplay di Resident Evil Village.

I nostri colleghi di MP1st hanno infatti riportato che la demo promessa di Resident Evil Village è già stata caricata sul PSN, ma che semplicemente non è ancora stata resa disponibile al pubblico.

La versione dimostrativa ha un peso di 10GB ed è stata semplicemente intitolata «Resident Evil Village Gameplay Demo», per fare capire subito le differenze da quella Maiden che era principalmente visiva.

È stata anche caricata online l’icona che comparirà sulla console una volta avviato il download di questa anteprima:

Riteniamo dunque altamente probabile che durante questo showcase non vedremo unicamente sprazzi di gameplay, ma sarà l’occasione per rendere disponibile al download per il pubblico anche questa demo.

Vi ricordiamo inoltre che da oggi è disponibile la beta multiplayer di RE:Verse, la modalità multiplayer di Village che potete giocare per ingannare l’attesa.

Un video diffuso negli ultimi giorni ha già mostrato inoltre una delle ultime funzionalità che saranno introdotte: la modalità fotografica.