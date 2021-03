Quanti giochi sono stati già rinviati nel 2021?

Era facile dedurre che il 2021 sarebbe stato un anno di carte da rimettere in tavola, dopo che il 2020 per via della pandemia ha costretto le software house a riorganizzarsi in smart working. A questo si affianca anche l’avvio di introvabilità assoluta dei nuovi hardware – tanto le nuove GPU quanto PS5 e Xbox Series X – che ha reso il lancio della nuova generazione solo “virtuale” per molti consumatori.

In un contesto come questo, che si accoda alla lezione Cyberpunk 2077 di dicembre sul bisogno di concedere ai giochi il tempo di cui hanno necessità per raggiungere lo standard a cui mirano su tutte le piattaforme, è poco sorprendente che tanti videogiochi stiano venendo rinviati. E altri, come God of War, secondo il giornalista Jason Schreier si aggiungeranno a questa lista.

Ma quali sono i giochi che hanno subito ritardi che sono stati annunciati quest’anno? I nomi sono già numerosi e coinvolgono anche Gran Turismo 7 e Gotham Knights – il gioco di Batman senza Batman, come ormai è conosciuto nella community.

Gotham Knights è stato l'ultimo gioco a essere rinviato

Di seguito, facciamo il punto in una lista, segnalando anche quelli che sono slittati ma sono rimasti comunque entro il 2021 con la loro nuova finestra di lancio.

I giochi rinviati nel 2021

Gioco Vecchia data Data d’uscita Outriders 2 febbraio 1 aprile Returnal 19 marzo 30 aprile New World primavera 31 agosto Halo Infinite Fine 2020 autunno Riders Republic febbraio TBA Prince of Persia 18 marzo TBA Gotham Knights 2021 2022 Gran Turismo 7 2021 2022 Hogwarts Legacy 2021 2022 Il Signore degli Anelli:Gollum 2021 2022 Pragmata 2022 2023 Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 2021 TBA

Di recente si stavano diffondendo indiscrezioni anche in merito a un possibile slittamento di Horizon: Forbidden West, ma una pubblicità suggerirebbe che Sony non avrebbe in piano cambi di programma per il ritorno di Aloy.

Vedremo come si muoverà il calendario delle uscite nel corso dell’anno: la certezza è che, dopo questi primi tre mesi, appaia meno scolpito nella pietra che mai.