Final Fantasy VII Remake per PS5, Life is Strange 3 a febbraio?

Un nuovo rumor proveniente dal forum ResetEra sembra indicare in febbraio il mese d’annuncio di una versione PS5 di Final Fantasy VII Remake.

Inoltre, ci sarebbe un nuovo capitolo della serie episodica Life is Strange già in cantiere, sebbene non sia chiaro se quest’ultima sarà curata direttamente dal creatore Dontnod (il prequel Before the Storm è stato portato avanti da un team scelto dall’editore giapponese).

A sganciare queste indiscrezioni è stato l’utente Navtra, che si era rivelato molto attendibile in passato anticipando il reveal di Final Fantasy XVI.

«Avremo il reveal della prossima espansione di Final Fantasy XIV il prossimo mese, e VIIR PS5 & Life is Strange 3 dovrebbero essere subito dopo», si legge in un post dell’utente.

«Il problema è, parlare del “quando” è complicato per via delle attuali circostanze. Giochi che erano programmati per uscire in questo trimestre fino alla scorsa estate non hanno avuto neppure trailer da allora. Quindi non posso essere mai troppo sicuro riguardo a quando qualcosa sarà annunciato/pubblicato. Ciò detto, credo che avremo questi annunci ad un certo punto di febbraio. Solo non posso esserne sicuro al 100%».

In tal senso possono essere letti i recenti trademark registrati da Square Enix, che sono stati rapidamente collegati a Final Fantasy VII Remake.

Il fatto che ci sia una versione della prima parte sviluppata appositamente per PlayStation 5 (e chissà che non sia l’occasione giusta per portarla anche su altre piattaforme) di certo allontana il miraggio della Parte II ancora di più.