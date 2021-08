Death Stranding con Joel ed Ellie di The Last of Us è inquietante

Death Stranding e The Last of Us Part II sono certamente due dei capolavori della passata generazione, due titoli in grado di emozionare per motivi anche piuttosto simili.

Questo, contando anche che la versione next-gen del titolo di Kojima Productions sarà disponibile a partire dal 24 settembre prossimo in esclusiva su PS5.

Del resto, anche il titolo Naughty Dog è entrato nelle viscere dei giocatori, tanto che un fan si è spinto oltre, realizzando da poco un vero e proprio fumetto ispirato a The Last of Us Part II.

Senza contare che di Death Stranding è da poco uscito il romanzo ufficiale anche in Italia, analizzato a dovere dalla nostra Stefania Sperandio solo pochi giorni fa.

Ora, via Reddit, un fan ha dato vita a un crossover davvero improbabile, “fondendo” i protagonisti di The Last of Us Joel ed Ellie sui volti di Sam Porter Bridges e del BB.

Come potete vedere dall’immagine poco più in alto, il risultato finale (per quanto ottimamente realizzato) è anche decisamente inquietante.

Se il volto di Joel si lega tutto sommato bene a quello del buon Sam, a risultare alquanto grottesco è invece il dettaglio del viso del BB, con solo i capelli di Ellie incollati sulla testolina del Bridge Baby.

Forse, l’unica vera similitudine concettuale tra le coppie di protagonisti è che entrambe devono intraprendere un viaggio per la loro salvezza e quella dell’intero genere umano.

Del resto, se avessimo avuto Joel al posto di Sam (e viceversa), forse sia The Last of Us che Death Stranding non avrebbero perso comunque un grammo del loro fascino originale.

Così facendo, di un eventuale crossover tra i due capolavori resta solo un’immagine comunque in grado di lasciare colpiti i fan di ambedue le serie.

Avete visto anche che Norman Reedus (Sam Porter) ha di recente pubblicato un breve video su Instagram che lo mostra mentre danza al fianco di Robbie the Rabbit da Silent Hill 3?

Ma non solo: i fan impegnati a riconnettere l’America di Death Stranding hanno scelto di esplorare il mondo di gioco in modo davvero caparbio.

Infine, Kojima ha da poco rivelato di non amare l’utilizzo del termine Director’s Cut nei videogiochi.