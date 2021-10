Death Stranding giocato con un tapis roulant è il massimo del realismo

Death Stranding Director’s Cut è arrivato da qualche settimana su console PS5, portando così uno dei capolavori usciti due anni fa su PS4 anche sulla piattaforma next-gen Sony.

Il viaggio di Sam Porter Bridges è infatti un titolo assolutamente del tutto particolare, in grado di appassionare una legione di giocatori (soprattutto i fan dei videogiochi di Hideo Kojima).

Del resto, parliamo di un gioco che ha al suo interno una valanga di segreti e curiosità, incluso un misterioso aggancio alla saga horror di Silent Hill.

Se volete scoprire le qualità della Director’s Cut in questione vi rimandiamo alla recensione della nostra Stefania Sperandio pubblicata solo alcuni giorni fa sulle pagine di SpazioGames.

Ora, qualcuno sembra essersi spinto ancora oltre, cercando con molta probabilità un grado di realismo che un normale joypad non è in grado di restituire.

Come riportato sul forum di ResetEra, tale Allen Pan ha “trasformato” il suo tapis roulant per fare attività fisica in un vero e proprio controller alternativo per poter giocare a Death Stranding su PS4.

Il grado di fatica (a quanto pare intenso e soprattutto reale) si può testimoniare a ogni passo, tanto che si tratta dell’unico modo per patire in prima persona le sofferenze di Sam.

Attraversare le lande di gioco appesantito dai vari pacchi sulle sue spalle, muovendosi alla stessa “velocità” ed eseguendo anche gli stessi movimenti del personaggio ha schermo è senza dubbio il modo migliore (o peggiore, a seconda dei punti di vista) di affrontare l’avventura.

Poco sotto, un video che mostra anche il processo di creazione del tapis roulant/pad:

Ovviamente, trasformare in un pad un tapis roulant non è certo impresa facile, ragion per cui sconsigliamo vivamente di provarci a casa.

