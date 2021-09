Hideo Kojima è convinto di vivere in Death Stranding (e ha il suo “BB”)

I videogiocatori sanno cosa vuol dire assimilare le meccaniche di un videogioco e trovarsi a ripeterle nel mondo reale, e lo sa bene anche Hideo Kojima.

Il papà di Death Stranding, appena arrivato su PS5 in versione Director’s Cut, lo ha svelato su Twitter, la sua piattaforma preferita per parlare di ciò che teme o lo appassiona.

Tra le preoccupazioni che lo affliggono c’è indubbiamente la sparizione del formato fisico in favore di quello digitale, eventualità che un collezionista come lui non riuscirebbe mai ad accettare.

Ma il geniale game designer nipponico non si lascia spaventare facilmente (forse) e preferisce occupare il suo tempo pensando a un futuro in cui i videogiochi si evolveranno in tempo reale.

Che Kojima sia solito affidare a Twitter la descrizione di alcune delle sue attività quotidiane non è certo una novità, ma stavolta lo ha fatto svelando un dettaglio davvero spassoso.

Il creatore di Death Stranding dev’essere rimasto molto colpito dalla sua ultima opera, al punto da tornarvi costantemente con il pensiero ogni volta in cui si trova in una situazione simile a quelle vissute da Sam.

Dopo essere entrato in un negozio totalmente automatizzato e privo di cassieri e clienti, il papà di Metal Gear Solid ha avuto l’impressione di trovarsi in un’atmosfera da «estinzione del genere umano», ma questo è solo l’inizio.

La vera rivelazione è arrivata dal tweet che trovate qui sotto, segnalato anche da TheGamer, in cui il buon Kojima vuota il sacco su qualcosa che tutti noi abbiamo pensato di fare almeno una volta:

Since there's no one at the store, I feel like I'm at a Death Stranding world, so I bring my bag from my shoulder to the front as if it were BB. I often do this. https://t.co/pdAXqfzypU

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 25, 2021