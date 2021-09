Death Stranding Director’s Cut, il trailer di lancio è stato posticipato

Manca davvero poco al lancio di Death Stranding Director’s Cut, in uscita il 24 settembre su PS5, ma qualcosa non torna in merito alla data dell’ultimo trailer, inizialmente in programma per l’8 settembre.

La nuova versione costituisce un’occasione da non lasciarsi sfuggire per tutti i giocatori che, per un motivo o per l’altro, non hanno ancora mai provato il gioco originale.

Dell’appuntamento con il trailer finale vi avevamo dato puntuale notizia solo due giorni fa, ma adesso qualcosa è improvvisamente cambiato, quindi è bene fare attenzione.

Ed è anche giusto avvisarvi che se speravate di trovare tutti i contenuti tagliati nella Director’s Cut potreste provare un pizzico di delusione: qualche collaborazione ventilata alla fine del processo di sviluppo non vedrà la luce nemmeno stavolta.

Dopo aver avvisato fan e addetti ai lavori, naturalmente tramite Twitter, della data di presentazione del trailer di lancio, Hideo Kojima sembra aver improvvisamente cambiato idea, come dimostra una nuova immagine.

Venerdì il game designer nipponico aveva condiviso un’immagine in cui era chiaramente visibile la dicitura dell’8 settembre, arricchita da ulteriori informazioni su ciò che il trailer avrebbe avuto in serbo.

Il papà di Metal Gear Solid ha infatti suggerito ai videogiocatori di guardare il nuovo filmato (registrato su PS5 in modalità ultrawide) con un impianto audio surround.

Adesso, a soli tre giorni dalla data promessa, un’immagine pubblicata sul profilo Instagram del buon Hideo recita come segue (via ResetEra):

Come vedete, la data è stata posticipata al giorno successivo, giovedì 9 settembre, ed è cambiato anche l’orario: se prima l’appuntamento era per le 09:00 ora italiana, adesso è alle 10:00.

Vi raccomandiamo quindi di tenere a mente questo cambiamento dell’ultimo minuto per assicurarvi di non perdere l’appuntamento con il trailer di lancio.

Chi conosce bene il gioco e si è già innamorato follemente dei personaggi, potrebbe rimanere spiazzato dalla notizia che Keanu Reeves è stato caldamente consigliato per interpretare Cliff.

Per quanto riguarda il sequel, invece, ci sono ottime notizie: Norman Reedus ha confermato che il progetto è già in fase di trattativa.

Se quanto visto finora in merito alla versione PS5 vi ha fatto sorgere qualche dubbio, potete dare un’occhiata allo speciale della nostra Stefania Sperandio e farvi un’idea su quali potrebbero essere i rischi e i benefici di un’operazione del genere.