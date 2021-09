Death Stranding Director’s Cut, il trailer finale sarà speciale (e ha una data)

Death Stranding Director’s Cut, riedizione dell’ultima fatica di Hideo Kojima è ormai in dirittura d’arrivo.

L’edizione, che avrà anche un aggiornamento per PlayStation 5, riprende l’originale Death Stranding e aggiunge una serie di missioni e feature inedite.

Qualche giorno fa abbiamo scoperto, ovviamente tramite Kojima, che il progetto ha avuto delle collaborazione in divenire che poi sono state tagliate.

E sempre il designer ha recentemente dichiarato che metterà l’anima nel suo prossimo lavoro, ma che non sarà quello che vi aspettate.

Mentre stiamo aspettando Death Stranding Director’s Cut potremmo vedere anche su cosa Kojima sta mettendo l’anima: un nuovo trailer.

Il buon Hideo l’ha comunicato tramite il suo prolifico account Twitter, come sempre quando deve dare un annuncio importante.

Un trailer che il designer definisce “fatto a mano”, quindi montato con una grande regia come capitò per i trailer pre-lancio, o nel periodo di promozione di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Il filmato sarà molto particolare, perché registrato con la modalità ultrawide di PS5, e Kojima ha consigliato a tutti di guardarlo con un impianto surround coinvolgente. Che ci siano segreti ed easter egg addirittura nei suoni?

1/2

The release date of DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT final trailer has been set. The handmade trailer (recorded in PS5 wide mode) will be released on Sept 8 at 8am/BST, 12am/PST on the official KJP YouTube channel. Please watch it with a sound environment if possible. pic.twitter.com/dxqLFjaJKT

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 3, 2021