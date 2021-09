Death Stranding, Keanu Reeves avrebbe potuto interpretare un personaggio chiave

Death Stranding ha saputo colpire nel segno grazie alla solidità del suo comparto narrativo e alle performance di tutti gli attori (e non solo) coinvolti.

I giocatori che hanno già portato a termine l’avventura di Sam Porter Bridges avranno ormai familiarizzato con il protagonista, interpretato da Norman Reedus, gli avversari e i comprimari, ognuno caratterizzato da un volto inconfondibile.

Chi invece non ha ancora avuto modo di impegnarsi a fondo per riconnettere l’America e sta aspettando la versione Director’s Cut per farlo, sarà felice di sapere che il trailer di lancio ha già una data.

E c’è un’altra ottima notizia: in un’intervista concessa al magazine brasiliano AdoroCinema, Norman Reedus ha svelato che un sequel è attualmente in fase di trattativa.

Tra le ottime interpretazioni apprezzate nel gioco è impossibile dimenticare quella di Mads Mikkelsen, che ha prestato il suo volto all’enigmatico Cliff Unger.

Presente in molti dei trailer visti nella fase in cui il titolo era ancora avvolto da un imponente alone di mistero, Cliff avrebbe potuto avere un volto molto diverso da quello modellato sulle fattezze dell’attore danese (via Twinfinite).

A rivelarlo è stato lo stesso Hideo Kojima in una serie di tweet dedicati ai dietro le quinte della lavorazione di Death Stranding:

However, he recommended Keanu every time we meet. His experience in "The Neon Demon" made him think it was a great choice. So he highly recommended him. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 2, 2021

«A partire dalle fasi iniziali del progetto abbiamo sempre avuto intenzione di procedere con Mads per il personaggio di Cliff. Mi sono consultato più volte con Refn, che mi ha ripetuto spesso «sono io che ho dato vita a Mads». Questo prima che l’offerta fosse fatta. Ad ogni modo, ogni volta che ci incontravamo continuava a consigliarmi Keanu. La sua esperienza su The Neon Demon lo ha convinto che sarebbe stata un’ottima scelta. Quindi me lo ha suggerito con convinzione».

Alla fine il ruolo è stato assegnato, come da programma, a Mads Mikkelsen, ma è interessante immaginare come sarebbero andate le cose se a interpretare Cliff ci fosse stato Keanu Reeves.

Non è comunque da escludere che l’attore canadese possa essere coinvolto nei futuri progetti di Kojima, che in un altro tweet ha svelato di averlo incontrato più volte, precisando che si tratta «di un attore e di un essere umano affascinante che ti fa venire voglia di lavorare con lui»

Se vi aspettate che il lancio della Director’s Cut possa dare spazio a tutti i contenuti tagliati in prima battuta, dovete ricredervi: alcuni elementi rimossi non riusciranno a essere presenti in questa versione definitiva.

Intanto, la nostra Stefania Sperandio ha già dedicato al gioco uno speciale che spiega quali fattori rischiano di far storcere il naso ai fan della prima ora e snaturare lo spirito dell’uscita originale.

Restando in tema di <Director’s Cut, proprio nell’avventura di Sam Porter Bridges è presente un riferimento a un altro titolo tornato di recente in questa veste.