Death Stranding Director’s Cut, “gameplay esteso” in arrivo su PS5

Geoff Keighley ha annunciato che la Gamescom Opening Night Live sarà l’occasione per un nuovo gameplay esteso di Death Stranding Director’s Cut.

La nuova versione di Death Stranding introdurrà tra l’altro un’espansione della storia ed è plausibile che si parli proprio di questo.

Tale versione estenderà una caratteristica chiave del progetto, sebbene l’aspetto della trama non sia stato ancora discusso.

Nonostante sia uscito ormai due anni fa, il gioco non ha mai smesso di far chiacchierare il pubblico dei videogiocatori, complice pure l’uscita del suo romanzo.

Wednesday, don't miss an extended look at the gameplay of Hideo Kojima's DEATH STRANDING: DIRECTOR'S CUT for @PlayStation 5 during @gamescom Opening Night Live

Don't miss this moment.

Livestream begins Wednesday at 11a PT / 2p ET / 7p BST / 8p CEST at https://t.co/AFycLZXKPd pic.twitter.com/fKt9XW8bxE

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 23, 2021