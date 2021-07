Death Stranding Director’s Cut espanderà una caratteristica chiave

Death Stranding Director’s Cut introdurrà diverse aggiunte e modifiche importanti per migliorare il gameplay dell’ultimo capolavoro di Hideo Kojima.

Tra queste, Kojima Productions ha da poco svelato che la Director’s Cut di Death Stranding espanderà in particolare il Social Strand, una delle caratteristiche chiave dell’intera produzione.

Del resto, lo stesso director aveva ammesso che avrebbe preferito un nome diverso proprio perché il lavoro originale non era stato tagliato in alcun modo, ma stava semplicemente venendo migliorato con nuove aggiunte.

Inoltre, Kojima Productions ha finalmente svelato in un’intervista il numero totale di copie vendute di Death Stranding, rivelando che i numeri non sono affatto bassi.

Durante la stessa intervista di Gamesindustry.biz (via GamesRadar+), Jay Boor, il responsabile marketing di Kojima Productions, ha ribadito che la nuova versione del titolo includerà nuove aggiunte e feature, come veicoli, equipaggiamenti e missioni.

Inoltre, saranno presenti delle visuali rimasterizzate, oltre ad un generale miglioramento delle performance che terrà conto delle caratteristiche della console next-gen di Sony.

Inoltre, la Director’s Cut di Death Stranding espanderà il multiplayer asincrono del titolo, intitolato Social Strand, che permette ai giocatori di tutto il mondo di potersi aiutare attraverso diverse azioni.

Si è trattato di una delle novità maggiormente apprezzate dai fan, in quanto ha contribuito a stabilire delle connessioni tra appassionati di tutto il mondo, ad esempio costruendo ponti o scale per attraversare più facilmente aree difficoltose.

Jay Boor a tal proposito ha rivelato che nelle prossime settimane potremo aspettarci di scoprire novità sul modo in cui Kojima Productions ha intenzione di migliorare questa feature.

Il responsabile del marketing non è voluto entrare nel dettaglio sul modo in cui il team espanderà la feature, ma i fan potranno aspettarsi di tornare a collaborare ancora più attivamente per completare l’avventura di Sam Bridges.

Nel frattempo, in Italia è appena uscito il romanzo di Death Stranding, diviso in due volumi: sulle nostre pagine potete trovarne la videorecensione.

A pochi mesi dall’uscita dell’edizione next-gen, i fan stanno ancora scoprendo interessanti dettagli nascosti, come un possibile cambiamento permanente per l’orecchio di Sam.

Probabilmente vi sarà sfuggito anche un particolare dettaglio sulle sorgenti termali, dato che può essere notato durante le missioni in cui scorteremo un secondo personaggio.