Death Stranding 2 potrebbe essere sempre più vicino, c’è un altro indizio

Si continua a parlare di Hideo Kojima e del fatto che stia lavorando o meno a Death Stranding 2, specie per via dei numerosi teaser rilasciati in queste settimane e ancora avvolti nel mistero.

Un seguito di Death Stranding, che potete trovare su Amazon, è in testa ai desideri dei fan, a dimostrazione di quanto il titolo abbia impattato nell’animo dei giocatori.

Difatti, dopo che sono emersi dei leak in cui si fa riferimento a Death Stranding 2, continuano ora a rincorrersi indizi di vario genere, alcuni dei quali abbastanza importanti.

Senza contare che, pochi giorni fa, un tweet di una producer di Kojima Production sembra riconfermare l’ipotesi, a cui ora va ad aggiungersi un’altra conferma ufficiosa.

Come riportato anche da Push Square, le speculazioni su Death Stranding 2 prendono sempre più forma, con la visita di alcuni pezzi grossi del marketing di Sony negli studi capeggiati da Hideo Kojima.

Due dei più importanti dirigenti del reparto marketing di PlayStation, Eric Lempel e Craig Malanka, hanno fatto visita questa settimana ai nuovi uffici di Kojima Productions.

La “visita” dei due big del colosso giapponese arriva proprio nel bel mezzo delle voci su Death Stranding 2, rendendo quindi la lavorazione del gioco sempre più plausibile.

With Eric and Craig of SIE. pic.twitter.com/GAJhBjnhxF — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 12, 2022

Come sempre consigliamo di fare in questi casi, non ci resta che avere pazienza, visto che Kojima rilascerà nuovi indizi col passare delle settimane, come quelli già resi noti al pubblico.

Ricordiamo in ogni caso che sempre in queste ore è stato confermato che la protagonista di un nuovo progetto di Kojima sarà Elle Fanning, un’attrice che lo stesso Hideo non ha mai nascosto di ammirare.