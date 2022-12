Death Stranding 2 è solo l’inizio: Hideo Kojima conferma un nuovo gioco

Kojima Productions compie sette anni e, a pochi giorni dall’annuncio di Death Stranding 2, il buon Hideo Kojima si lascia andare ad altre novità.

Il progetto d’esordio del team, che potete recuperare su Amazon nella sua migliore versione, è stato solo l’inizio di un grande processo produttivo.

Giusto poche ore fa è arrivato l’annuncio del film dedicato a Death Stranding, vista la volontà di Kojima Productions di espandersi anche fuori dai videogiochi.

A pochi giorni dal reveal di Death Stranding 2 stesso, uno tra i più clamorosi annunci degli ultimi The Game Awards 2022.

E non è finita qui, perché è lo stesso Hideo Kojima a darci di nuovo delle informazioni importanti sul futuro di Kojima Productions, tramite YouTube.

Celebrando appunto l’importante anniversario, e mentre ci mostra alcuni angoli dei bellissimi studi di KP, il game designer nipponico lancia lì due informazioni sui prossimi progetti.

Uno studio che è per altro bellissimo, e che potete vedere nel video qui sotto:

«Oltre a DS2, stiamo anche preparando un gioco completamente nuovo e alcuni progetti visivi», ci dice con questa semplicità Hideo Kojima, come se ci stesse raccontando cosa ha mangiato per pranzo.

Ovviamente non è una novità, perché da tempo sappiamo che Kojima Productions sta almeno lavorando anche ad una fantomatica esclusiva Xbox, di cui ancora non si è visto nulla.

Il fatto che venga menzionato in un video così importante per l’azienda significa che forse il progetto è a un buon punto, tanto da essere appunto preso in considerazione.

È interessante anche qule “progetti visivi” che, considerato l’arrivo del film di Death Stranding, potrebbe voler dire qualsiasi cosa a questo punto considerate le tante divisioni che sono state aperte dalla compagnia.

Intanto aspettiamo Death Stranding 2 con pazienza, che a quanto sarà davvero fantastico dal punto di vista visivo, addirittura fotorealistico stando ai primi confronti.