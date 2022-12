Death Stranding 2 (o DS2) sarà fotorealistico su PS5, ci sono le prove

Pochi giorni fa si è tenuto il reveal del nuovo gioco di Hideo Kojima, avvenuto in occasione dei The Game Awards 2022, ovvero Death Stranding 2, o DS2 (titolo provvisorio).

Il sequel del capolavoro PS4, che potete trovare su Amazon, è da tempo stato al centro di rumor, sebbene è stato proprio Kojima ad aver confermato il progetto in veste ufficiale.

Il papà di Metal Gear Solid ha scelto il palco dei TGA per mostrare il suo nuovo videogioco, il quale promette davvero grandi cose (come anticipato dal trailer).

Ora, dopo la conferma che il gioco è stato riscritto a seguito della pandemia, arrivano nuove informazioni sul comparto grafico, il quale promette di essere davvero fotorealistico.

Come riportato anche da Push Square, Death Stranding 2 sfrutterà la tecnologia MetaHumans di nuova generazione per ottenere immagini fotorealistiche per PS5.

Non c’è da girarci intorno: DS2 sembra avere infatti un aspetto incredibile. Il primo filmato presentato questa settimana ai The Game Awards ha mostrato un notevole miglioramento rispetto al primo capitolo, che già appariva assolutamente eccezionale su PS4.

Kojima Productions lavora ancora una volta nell’ambito dell’impressionante Decima Engine di Guerrilla, ma sfrutta anche la tecnologia MetaHumans di nuova generazione dell’Unreal Engine, come hanno notato i fan più attenti grazie alle scritte in piccolo alla fine del trailer.

Per chi si fosse perso l’annuncio dell’anno scorso, MetaHumans è un pacchetto che fa parte di Unreal Engine 5 e che permette agli sviluppatori di aggiungere PNG incredibilmente fotorealistici ai loro giochi, a un ritmo straordinariamente veloce.

Sebbene molti dei personaggi principali di DS2 saranno sottoposti a scansione facciale, come Norman Reedus e Lea Seydoux, ciò suggerisce che il sequel potrebbe presentare un cast di PNG complessivamente più ricco. Staremo a vedere.

Restando in tema, la nostra Stefania ci ha spiegato tutto (ma davvero tutto) quello che sappiamo già su Death Stranding 2, o DS2 che dir si voglia.

Ma non solo: Kojima Productions compirà sette anni il 16 dicembre: il team ha in programma di rilasciare contenuti per celebrare il traguardo.