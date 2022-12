DS2 è realtà: Kojima è tornato nel primo trailer di Death Stranding 2

Finalmente, il reveal del nuovo gioco di Hideo Kojima – che molti pensavano davvero essere davvero Death Stranding 2 – è avvenuto in occasione dei The Game Awards 2022.

Il papà di Death Stranding aveva lasciato un gran numero di indizi nelle scorse settimane, sebbene ora è arrivato il turno dell’ufficialità.

Dopo il rilascio di alcuni poster misteriosi sembravano puntare al fatto che Kojima fosse ormai in procinto di annunciare le sue novità in arrivo.

Dopo vari leak e indiscrezioni, comprese quelle relative al suo presunto gioco horror, è arrivato il tanto atteso momento della verità: Kojima ha infatti presentato DS2, il cui titolo è provvisorio. Poco sotto, il trailer.

Il filmato, con in sottofondo il classico tema del BB, mette in mostra in primo piano il personaggio di Fragile interpretato da Lea Seydoux.

Confermata la presenza di Sam Porter Bridges, sempre con il volto di Norman Reedus, visibilmente invecchiato dopo gli eventi del primo gioco.

Nel cast anche Troy Baker, Elle Fanning e Shiori Kutsuna, in ruoli non meglio identificati. Ne sapremo di più nel corso del prossimo anno, presumibilmente.

