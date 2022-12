Death Stranding diventerà un film, è ufficiale: ecco i dettagli

Kojima Productions farà il suo primo film, alla fine, e sarà ovviamente Death Stranding il videogioco ad essere trasposto.

Non poteva che essere proprio l’avventura più “cinematografica” di Hideo Kojima a ricevere questo trattamento, anche e soprattutto dopo la Director’s Cut (che trovate sempre su Amazon).

Annuncio che arriva a pochi giorni dal reveal di Death Stranding 2, uno tra i più clamorosi annunci degli ultimi The Game Awards 2022.

Anche se, in fin dei conti, non è stato alla fine l’annuncio più importante dell’evento, secondo altri parametri e statistiche, in ogni caso.

Kojima Productions si era effettivamente interessata in più di un’occasione ad espandere la propria produzione rispetto ai videogiochi, tanto da aprire varie divisioni.

E dopo i primi videogiochi arriva il primo film, che è strettamente legato alle prime produzioni in ogni caso, ovvero l’universo di Death Stranding.

Lo riporta Deadline in esclusiva, come una produzione Kojima Productions e Hammerstone Studios.

La società di produzione di Lebovici, con sede a Los Angeles, finanzia, sviluppa e produce film indipendenti di tutti i generi, avendo prodotto quasi 20 film e finanziato oltre 200 milioni di dollari di budget.

Il film di Death Stranding, interamente finanziato da Hammerstone, sarà prodotto da Kojima e Lebovici tramite le rispettive etichette, con Kojima Productions US e Allan Ungar come produttori esecutivi.

La trama del progetto è ancora oscura, ma secondo le fonti di Deadline il film introdurrà nuovi elementi e personaggi all’interno dell’universo di Death Stranding. Non è neanche chiaro chi scriverà e dirigerà il film.

«Non potrei essere più entusiasta di questa nuova partnership con Hammerstone Studios», ha dichiarato Kojima: «Questo è un momento cruciale per il franchise e non vedo davvero l’ora di collaborare con loro per portare Death Stranding sul grande schermo.»

Al quale fa eco Lebovici, con dichiarazioni importanti per il film:

«A differenza di altri adattamenti di videogiochi ad alto budget, questo sarà qualcosa di molto più intimo e radicato. Il nostro obiettivo è ridefinire cosa potrebbe essere un adattamento di un videogioco quando hai libertà creativa e artistica. Questo film sarà un’autentica produzione di Hideo Kojima.»

Le aspettative sono già alte insomma, soprattutto per i fan che già potranno aspettarsi un Death Stranding 2 fotorealistico.

Un titolo su cui c’è già molto da dire volendo: precisamente questo.