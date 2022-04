Kojima Productions sta ancora lavorando a “quella” esclusiva Xbox

La nascita di Kojima Productions è fortemente legata a Sony, perché l’azienda nipponica ha supportato l’omonimo game designer fin da subito. Ma continua ad esserci un forte legame con Xbox.

I creatori di Death Stranding, che potete trovare su Amazon anche per PS5, sono al lavoro su qualcosa di cui ancora, però, non sappiamo niente.

Dopo aver distribuito l’avventura con protagonista Norman Reedus anche su PC, che è stato molto acclamato dalla community, siamo in attesa di capire quali saranno i progetti futuri.

Anche perché, proprio in queste ore, stanno circolando dei rumor pazzeschi per cui Sony potrebbe tornare alla carica, per così dire, acquisendo proprio Kojima Productions.

Ma, proprio a rimbalzarsi con il rumor di cui sopra, torna una conferma su (almeno?) uno dei progetti che sarebbero in cantiere per Kojima Productions, ed è legato ad Xbox.

La nuova conferma arriva da VGC, che ha captato l’ormai celebre podcast dell’insider Jeff Grubb. Nell’ultima puntata di Grubbsnax, il giornalista ha confermato che c’è ancora la joint venture tra il team nipponico e la Casa di Redmond.

Tempo fa si era vociferato di un progetto esclusivo per le piattaforme da gaming di Microsoft, ma né Kojima Productions, né Xbox hanno mai commentato la vicenda.

Ma Grubb è sicuro nel dichiarare che «fino a due settimane fa, l’accordo tra Xbox e Kojima era ancora attivo».

Questo rumor era emerso molto tempo fa, ma l’insider aggiunge che questa ultima dichiarazione arriva da informazioni aggiornate:

«Questo non è basato sulle informazioni che avevo lo scorso anno, è più recente di allora. [L’accordo] È ancora attivo.»

A questo punto potrebbe essere davvero questione di poco, prima che qualcuno dipanerà definitivamente il mistero che da luglio ci fa arrovellare.

Pare che, addirittura, il famoso progetto di Kojima Productions ed Xbox potrebbere essere un MMO, o almeno un MMO secondo Hideo Kojima.