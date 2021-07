Dead Space Remake “rispetterà” l’originale (ma ci saranno dei tagli)

Nella cornice dell’EA Play è stato mostrato un breve teaser di Dead Space, remake del primo capitolo atteso su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Ad occuparsi del rilancio dell’avventura di Isaac Clarke ci penserà EA Motive, reduce dall’ottimo Star Wars Squadron.

Il ritorno del franchise era nell’aria da tempo, e solo il mese scorso alcune indiscrezioni avevano suggerito che il team fosse al lavoro su una “IP affermata”.

I fan sono stati immediatamente stregati dal filmato, e uno di loro ha notato un’interessante citazione a Glen Schofield, creatore del franchise insieme a Michael Condrey.

A distanza di pochi giorni dall’annuncio, il team di EA Motive è tornato a parlare dell’operazione di remake e di ciò che i giocatori potranno aspettarsi di vedere.

Gli sviluppatori hanno tutte le intenzioni di rimanere fedeli all’episodio originale, ma allo stesso tempo hanno intenzioni di tagliare una serie di elementi che non hanno funzionato (via Gamespot).

A scendere nei dettagli sono stati Philippe Ducharme, produttore di Watch Dogs Legion tornato in EA ad agosto 2020, Roman Campos-Oriola, creative director di Dead Space e Mike Yazijian, art director del remake e di Dead Space 2.

Yazijian ha affermato di aver ritrovato i suoi vecchi taccuini risalenti al periodo di sviluppo del secondo episodio (lanciato nel 2011) e ha dichiarato che molte delle idee al loro interno «confluiranno nel remake».

Il team di EA Motive ha chiarito ancora una volta che non si tratterà di un reboot o di un remaster, bensì di un vero e proprio remake in cui «tutti gli elementi sono stati costruiti da zero»

Campos-Oriola ha voluto precisare che «ci siamo basati sul design originale, ma i modelli dei personaggi, gli ambienti sono stati interamente ricreati su Frostbite».

La narrazione sarà molto fedele a quanto visto nel capostipite della serie ma, come evidenziato da Ducharme, questa versione potrà vantare «nuovi effetti volumetrici che vi faranno sentire in un’atmosfera opprimente, con dei conseguenti effetti sul gameplay».

In conclusione, gli SSD di PS5 e Xbox Series X|S consentiranno di liberarsi totalmente delle schermate di caricamento e «gli elementi che in passato non hanno funzionato» verranno rimossi.

Se vi siete persi gli annunci e i trailer dell’EA Play Live, potete recuperarli dando un’occhiata al nostro ricco recap interamente dedicato all’evento.

Lo spirito che potrebbe animare questo remake era stato collegato a quanto di buono fatto da Capcom con il rilancio di Resident Evil 2, uno dei possibili punti di riferimento del team di EA Motive.

Al ritorno di Dead Space abbiamo già dedicato un video speciale: se avete dubbi, timori, o incertezze non perdetevi l’occasione di constatare se siete d’accordo con la nostra analisi.