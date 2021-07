Dead Space, il remake è vicino (e si ispirerà a Resident Evil)

Electronic Arts avrebbe scelto lo sviluppatore di Star Wars: Battlefront II, EA Motive, per il nuovo Dead Space.

Considerando che la serie horror sci-fi è ferma ormai da 8 anni, i tempi sarebbero maturi per un ritorno in auge del franchise.

Dopo le prime indiscrezioni messe in circolazione in queste ore, le voci che un nuovo Dead Space è in arrivo si fanno ora più insistenti, visto che si parla di un remake a tutti gli effetti.

Se già si era parlato del fatto che il nuovo capitolo sarà una vera e propria reimmaginazione della serie, il giornalista e insider Jeff Grubb ha ora fatto il punto della situazione.

Sembra infatti che per il prossimo Dead Space, EA Motive si sia ispirata proprio al recente remake di Resident Evil 2 di Capcom.

Via VentureBeat, Grubb ha infatti dato per certo che EA non abbia proprio avuto dubbi per quanto riguarda la fonte di ispirazione, ovvero l’amatissima avventura di Leon e Claire nella città di Raccoon City.

L’idea, quindi è che il nuovo incubo di Isaac Clark utilizzi lo “scheletro” del gioco originale, ma con una grafica completamente riveduta e corretta.

Ma non solo: il presunto remake di Dead Space potrebbe introdurre anche nuove meccaniche di gioco, rendendo così ancora più ricco l’orrore spaziale.

Sicuramente, il successo della serie di Resident Evil deve avere fatto brillare gli occhi a EA, desiderosa di seguire l’esempio riportando in auge la sua serie survival horror più famosa.

Anche il successo di un’avventura per giocatore singolo come Star Wars Jedi: Fallen Order. deve aver convinto il colosso americano a puntare molto sulle esperienze singleplayer.

Dopotutto, le voci di corridoio su quello che sarebbe il nuovo titolo di EA Motive sono iniziate a circolare già a marzo, quindi ormai mancherebbe solo l’ufficialità.

EA si è dichiarata pronta ad annunciare un nuovo titolo che «farà felici i fan» nel corso della prossima conferenza, quindi gli indizi portano proprio in quella direzione.

Staremo a vedere quindi se in occasione del prossimo EA Play Live vedremo finalmente in azione il nuovo Dead Space.