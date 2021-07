Dead Space remake, il trailer ha un omaggio nascosto

Durante la serata di ieri, EA ha alzato il sipario sul nuovo Dead Space, ossia il remake del primo capitolo, previsto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il gioco – che sarà a tutti gli effetti una vera ripartenza per il franchise – sarà sviluppato dal team autore di Star Wars Squadrons, ossia Motive Studio.

Il primo trailer ha infatti messo in mostra un’atmosfera in tutto e per tutto simile a quella del gioco originale, cosa questa che sembra mandato in estasi i fan.

Del resto, nel nostro video speciale pubblicato durante la giornata di oggi vi abbiamo spiegato perché vale assolutamente la pena “rischiare” con un remake del genere.

Ora, come rivelato anche da GamesRadar, sembra proprio che il trailer del remake di Dead Space nasconde un Easter Egg che fa esplicito riferimento al director del gioco originale.

Un utente di Twitter ha infatti risposto a Glen Schofield, autore del primo capitolo, facendogli notare che il suo nome è in qualche modo presente nel video.

They actually referencing you in the teaser! pic.twitter.com/7D12AUB2ad — Max Zareckiy (@shaikhulud) July 22, 2021

Si può infatti vedere a chiare lettere la scritta “Schofield Tools”, relativamente alla creazione dell’arma Plasma Cutter.

L’omaggio si può notare facilmente verso la fine del trailer, mentre la telecamera si sposta oltre il protagonista Isaac Clarke e la scritta ‘cut off their limbs’ realizzata col sangue sul muro.

È un bel tocco da parte del team di sviluppo del remake di Dead Space, un omaggio all’ex capo dell’ormai ex Visceral Games.

Del resto, anche il capitolo originale conteneva questo Easter Egg, quindi a questo punto potremmo definirlo una sorta di scambio di favori davvero niente male.

