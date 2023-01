Dead Space Remake regala un gioco gratis, ma a una condizione

Il remake di Dead Space si avvicina giorno dopo giorno, dato il gioco è atteso su piattaforme current-gen di PS5, Xbox e PC tra alcune settimane. A quanto pare, l’uscita del titolo sarà accompagnata anche da un gradito regalo.

Il survival horror sci-fi, che potete recuperare su Amazon nella sua versione originale, tornerà infatti a terrorizzare il pubblico molto, ma molto presto.

Dopo avervi raccontato le nostre prime impressioni sul gioco, sembra infatti che il gioco offrirà un omaggio a una fetta specifica di giocatori su PC.

Ora, mentre EA ha da poco confermato che il titolo è entrato ufficialmente in fase Gold, Dead Space Remake sarà disponibile insieme a Dead Space 2 come gioco gratuito su Steam.

Come riportato anche da PC Games N, l’imminente gioco horror di EA che reimmagina la storia di Isaac Clarke e dell’Ishimura, verrà venduto in bundle con il classico Dead Space 2 come gioco gratis su Steam ma solo per chi deciderà di preordinare il titolo.

Sebbene Dead Space Remake possa essere acquistato anche attraverso Epic Games Store, la stessa offerta di pre-acquisto con il sequel in omaggio non sembra essere presente.

Per chi non ha mai a avuto modo di giocare prima d’ora il sequel, si tratta quindi di una gran bella occasione per riscoprire un piccolo classico del genere horror sci-fi. L’offerta resta valida fino al giorno prima del lancio di Dead Space Remake, ossia entro il 27 gennaio.

Ricordiamo che Dead Space Remake sarà solo uno dei grandi titoli che invaderanno gli scaffali nei primi mesi dell’anno da poco iniziato.

Inoltre, è stato rilasciato un nuovo video che mostra i primi 18 minuti di gioco del remake di Electronic Arts, il quale promette davvero grandi cose.

Infine, restando in tema, avete visto anche la bellissima versione PS One del gioco originale, pensata in primis per tuttui i nostalgici incalliti?